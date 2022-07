Cronache dagli abissi (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle tenebre delle profondità oceaniche vivono creature semisconosciute, dalle caratteristiche straordinarie. Lo racconta una biologa marina in un saggio appassionante. Nel suo celebre dipinto Notte stellata, Vincent van Gogh ritrasse il cielo poco prima dell’alba, fuori dalla sua finestra nel manicomio di Saint-Rémy. L’opera non era la pura rappresentazione dello spettacolo della volta celeste brulicante di stelle. Van Gogh diede un movimento particolare a Venere, alla Luna e agli astri, rendendoli parte di un vortice luccicante che avvolge lo spettatore e trasmette un senso di vertigine. Le descrizioni delle esplorazioni nelle profondità dell’oceano impenetrabili alla luce del sole, contenute nel libro Sotto la soglia delle tenebre (Boringhieri), della oceanografa e biologa marina Edith Widder, ispirano simili suggestioni. Gli abissi oceanici, neri come ... Leggi su panorama (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle tenebre delle profondità oceaniche vivono creature semisconosciute, dalle caratteristiche straordinarie. Lo racconta una biologa marina in un saggio appassionante. Nel suo celebre dipinto Notte stellata, Vincent van Gogh ritrasse il cielo poco prima dell’alba, fuori dalla sua finestra nel manicomio di Saint-Rémy. L’opera non era la pura rappresentazione dello spettacolo della volta celeste brulicante di stelle. Van Gogh diede un movimento particolare a Venere, alla Luna e agli astri, rendendoli parte di un vortice luccicante che avvolge lo spettatore e trasmette un senso di vertigine. Le descrizioni delle esplorazioni nelle profondità dell’oceano impenetrabili alla luce del sole, contenute nel libro Sotto la soglia delle tenebre (Boringhieri), della oceanografa e biologa marina Edith Widder, ispirano simili suggestioni. Glioceanici, neri come ...

