Crollo sulla Marmolada | soccorritori | almeno 4 vittime - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - TgrRaiTrentino : Crollo del ghiacciaio in Marmolada: sul posto i soccorritori - repubblica : Crollo del seracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti, una decina di persone disperse - RobertoGueli : Crollo di ghiaccio in Marmolada. Ci sono delle vittime - TGR Trento - agenzia_nova : Il momento del crollo della colonna di ghiaccio sulla #Marmolada -

E' di sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime deldi un enorme seraccoMarmolada. Lo rende noto, all'ANSA, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. "La situazione è in evoluzione - afferma - ed è ...I 15 escursionisti coinvolti nelerano probabilmente divisi in due cordate. Intanto è stato ... Le elevate temperature in quotaMarmolada stanno causando notevoli difficoltà ai soccorritori ...METEO -RECORD di CALDO registrato sulla Marmolada con circa +10°C; distaccato un seracco di ghiaccio, causando almeno 6 morti e 8 feriti: i dettagli ...Secondo le prime informazioni il distacco sarebbe nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia. Una decina i dispersi, otto i feriti ...