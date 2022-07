Arriva la pioggia al Nord mentre il Sud resta sotto il sole (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Alta pressione sull'Italia che determina prevalenti condizioni di tempo soleggiato tranne una debole instabilità atmosferica, limitatamente, secondo il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica, alle ore pomeridiane, a ridosso dei rilievi alpini e marginalmente di quelli appenninici. Domenica 3 luglio Al Nord si prevedono annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla catena alpina e sui rilievi appenninici con brevi rovesci associati, in deciso miglioramento dalle prime ore serali; sul resto del Nord cielo sereno al mattino e poi caratterizzato da estesa copertura alta e sottile, non significativa. CENTRO E SARDEGNA Bel tempo con modeste velature alte e sottili attese dal pomeriggio su Sardegna e Nord Marche, in estensione serale all'Umbria e alle coste centromeridionali laziali. SUD ... Leggi su agi (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Alta pressione sull'Italia che determina prevalenti condizioni di tempoggiato tranne una debole instabilità atmosferica, limitatamente, secondo il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica, alle ore pomeridiane, a ridosso dei rilievi alpini e marginalmente di quelli appenninici. Domenica 3 luglio Alsi prevedono annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla catena alpina e sui rilievi appenninici con brevi rovesci associati, in deciso miglioramento dalle prime ore serali; sul resto delcielo sereno al mattino e poi caratterizzato da estesa copertura alta e sottile, non significativa. CENTRO E SARDEGNA Bel tempo con modeste velature alte e sottili attese dal pomeriggio su Sardegna eMarche, in estensione serale all'Umbria e alle coste centromeridionali laziali. SUD ...

