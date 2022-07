Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 3 luglio 2022) Gli eventi datati 3Il trasferimento di Fabio Capello dalla Spal alla Roma è stato quello più illustre da Ferrara alla Capitale. Ma non il primo, considerato che nel 1961 il club capitolino acquistava dagli estensi Sergio Carpanesi e il portiere Enzo Matteucci, i quali nel 1964 festeggiarono la prima Coppa Italia della storia giallorossa. L’estremo difensore era il vice di Cudicini e in totale in Serie A totalizzò 145 presenze (anche con Inter e Sampdoria). Si spense il 31992, giorno dell’ottantesimo compleanno di Remo Galli, che con il Torino (doppietta in finale nel 5-1 all’Alessandria) festeggiò la coccarda tricolore nel 1936, la prima della storia granata. Ed esattamente quarant’anni fa se ne andava Vittorio Mosele, 186 partite nel massimo campionato tra i pali di Alessandria, Napoli e Modena. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio ...