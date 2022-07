Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta del quarto figlio? (Di sabato 2 luglio 2022) Negli ultimi giorni diversi followers hanno notato un pancino sospetto di Beatrice Valli, l’influencer di Uomini e Donne talmente magra che qualsiasi gonfiore si nota subito anche dalle foto. Subito c’è stato chi ha chiesto alla moglie di Marco Fantini se fosse incinta, e lei ha risposto giustamente stizzita che si tratta di un problema di altro tipo, non della quarta gravidanza. “Trovo davvero poco carino tutte le volte chiedere o affermare che io lo sia tenendolo però nascosto cosa che in realtà potrei anche fare perché non sono obbligata a dirlo subito, anzi” ha spiegato un po’ risentita Beatrice Valli. “Anche perché magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta attraversando soffrendo o banalmente ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Negli ultimi giorni diversi followers hanno notato un pancino sospetto di, l’influencer ditalmente magra che qualsiasi gonfiore si nota subito anche dalle foto. Subito c’è stato chi ha chiesto alla moglie di Marco Fantini se fosse, e lei ha risposto giustamente stizzita che si tratta di un problema di altro tipo, non della quarta gravidanza. “Trovo davvero poco carino tutte le volte chiedere o affermare che io lo sia tenendolo però nascosto cosa che in realtà potrei anche fare perché non sono obbligata a dirlo subito, anzi” ha spiegato un po’ risentita. “Anche perché magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta attraversando soffrendo o banalmente ...

