Tor Bella Monaca | pusher 18enne tenta di ingoiare la cocaina | poi dà un morso al Carabiniere

(Di sabato 2 luglio 2022) Hato di sfuggire al controllo ingoiando la droga, poi ormai senza via di uscita, ha dato una uno dei Carabinieri intervenuti. Ma questo è soltanto uno degli episodi registrati nelle ultime ore a seguito dell’attività antidroga portata avanti dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor. In tutto, “battendo” le note piazze di spaccio, sono state quattro le persone finite in arresto. Giovaneprova ala droga a Roma Per quanto riguarda l’arresto del giovane che hato di sfuggire all’arresto arrivando perfino a cercare dilo stupefacente questi i fatti. I Militari avevano notato il, questa la sua età, romano, aggirarsi con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio di ...

Prosegue costantemente l'attività antidroga dei Carabinieri della Stazione di RomaMonaca che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma , tra le note " piazze " di spaccio del quartiere hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e ...