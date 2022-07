Tempesta d'amore puntate tedesche: Christoph fa credere ad Ariane di averla avvelenata (Di sabato 2 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda in Italia, conosceremo Josie e Paul. Con loro avrà inizio una saga intrigante di questa telenovela tedesca e ne accadranno delle belle. Josie resterà coinvolta nella protesta dei dipendenti dell'hotel Fürstenhof, i quali si vedranno respingere la richiesta dell'aumento della paga. A infiammare le speranze dei lavoratori sarà proprio Ariane, la quale riuscirà a tenere sotto scacco anche Christoph e Paul. Sarà così che Josie entrerà in gioco! Successivamente il destino metterà questi due ragazzi sullo stesso percorso. Intanto per Ariane la situazione si metterà veramente male. Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, Josie ha la meglio su Ariane Josie, Werner e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 2 luglio 2022) Nelle prossimedid'in onda in Italia, conosceremo Josie e Paul. Con loro avrà inizio una saga intrigante di questa telenovela tedesca e ne accadranno delle belle. Josie resterà coinvolta nella protesta dei dipendenti dell'hotel Fürstenhof, i quali si vedranno respingere la richiesta dell'aumento della paga. A infiammare le speranze dei lavoratori sarà proprio, la quale riuscirà a tenere sotto scacco anchee Paul. Sarà così che Josie entrerà in gioco! Successivamente il destino metterà questi due ragazzi sullo stesso percorso. Intanto perla situazione si metterà veramente male. Anticipazionid', Josie ha la meglio suJosie, Werner e ...

