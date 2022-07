Stress ospedali da Nord a Sud, tornano aree Covid (Di sabato 2 luglio 2022) Le strutture stanno valutando la riapertura dei reparti Covid alla luce dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane, in attesa di vedere i dati dei prossimi 10/15 giorni 2 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) Le strutture stanno valutando la riapertura dei repartialla luce dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane, in attesa di vedere i dati dei prossimi 10/15 giorni 2 ...

Pubblicità

claudina1947 : RT @voceditalia: Stress ospedali da Nord a Sud, tornano aree Covid - voceditalia : Stress ospedali da Nord a Sud, tornano aree Covid - fingolfin00 : Ospedali sempre in stress, poche risorse per gli operatori sanitari, tante per le imprese, smart working poco usato… - MarabottiMarco : @agenziedistampa @manginobrioches @ricpuglisi Qualunque giudizio si dia sulla gestione della pandemia non bisogna m… - ElianoReale : @539th @ferrix88 @StefanoBerto83 ma mantenere le misure pandemiche aumenta lo stress sulla popolazione e incide sul… -