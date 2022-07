Santoro candidato con Conte? A una condizione | la richiesta pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) Michelepronto a scendere in campo per aiutare Giuseppe? Sì, ma soltanto a certe condizioni. È quanto emerge dall'intervista al Foglio rilasciata dal teletribuno, che sta godendo di rinnovata popolarità da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, con la sua posizione del tutto contraria a quella del governo Draghi, soprattutto in merito all'invio delle armi a Kiev. “Se Giuseppedecidesse di fare politica, e non tattica - ha dichiarato- se lasciasse il governo di Mario Draghi per mettersi in gioco a sinistra e rischiare… allora sarei disposto a dare una mano. Cosa dovrebbe fare? Per i Cinque stelle il primo passo è riportare Beppe Grillo al fatto che ‘uno vale uno', e cioè che anche lui vale uno. I grillini dovrebbero passare dalla politica paternalistica, ...