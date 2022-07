Osimhen, il cognato all’attacco :”Mi deve mezzo milione di dollari” (Di sabato 2 luglio 2022) Osimhen, il cognato denuncia: “Victor mi deve 500mila dollari” “Victor James Osimhen ha ricevuto le somme dovute alla società Pavic Deals Ltd – di cui Okolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 2 luglio 2022), ildenuncia: “Victor mi500mila” “Victor Jamesha ricevuto le somme dovute alla società Pavic Deals Ltd – di cui Okolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

