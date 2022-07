Miro | “Lana potrebbe raggiungermi in AEW”

(Di sabato 2 luglio 2022) Dal momento in cuiha debuttato in AEW molti fan hanno iniziato chiedersi se prima o poiavrebbe raggiunto il marito, visto che ella stessa è apparsa per l’ultima volta su un ring WWE nel Maggio del 2021 a Raw, dove era in squadra con Naomi perdendo contro Dana Brooke e Mandy Rose. Le parole diL’ex TNT Champion rispondendo al quesito che CJ (), possa approdare in AEW al suo fianco, ai microfoni di “What Culture Wrestling” ha dichiarato: ” Non si sa mai, credo che io e CJ siamo sempre stati in grado di guadagnare soldi sin dall’inizio del nostro rapporto, lo abbiamo fatto ovunque siamo stati. Siamo passati dai reality show ad altri programmi di wrestling televisivo.. abbiamo persino fatto show di rap e cose del genere.” Quindi staremo a vedere se in futuro rivedremo la coppia insieme su ...

Lana è nostalgica: "Mi manca il wrestling…" Dal momento in cui Miro ha debuttato in AEW molti fan hanno iniziato chiedersi se prima o poi Lana avrebbe raggiunto il marito, visto che ella stessa è apparsa per l'ultima volta su un ring WWE nel Maggio del 2021 a Raw, dove era in squadra con Naomi perdendo contro Dana Brooke e Mandy Rose. Lana è stata una wrestler che ha militato per un corposo periodo in WWE. Moglie di Miro, conosciuto in quel di Stamford con il nome di Rusev, dopo il suo licenziamento non ha per il momento ripreso la ...