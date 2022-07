Pubblicità

sportli26181512 : Milan, assalto a Diallo: tutti i nomi per Pioli: Ai rossoneri servono un difensore, un centrocampista, un esterno d… - CalcioOggi : Milan, la difesa ha bisogno di rinforzi. Assalto a Diallo del Psg - Milan News - sportli26181512 : Milan, la difesa ha bisogno di rinforzi. Assalto a Diallo del Psg: Secondo quanto riporta questa mattina il Corrier… - MilanNewsit : Milan, la difesa ha bisogno di rinforzi. Assalto a Diallo del Psg - sportli26181512 : Il QS titola così: 'Milan, riparte l'assalto ad Asensio e Ziyech': Il QS di questa mattina parla di Milan e si conc… -

Corriere dello Sport

MILANO - Ci siamo. Dopodomani, ilcampione d'Italia tornerà al lavoro. L'appuntamento è a Milanello per il raduno e l'inizio della preparazione. Verranno sollevati i veli anche alla nuova maglia, che, evidentemente, avrà in ...Secondo Sportmediaset i parigini stanno realmente valutando l'al centrocampista classe '97 con un'offerta (sia per il cartellino che contrattuale) superiore a quella del. Se il PSG ... Milan, assalto a Diallo: tutti i nomi per Pioli Ai rossoneri servono un difensore, un centrocampista, un esterno destro e un trequartista: questi ultimi due ruoli potrebbero fondersi in un unico rinforzo ...Le ultime sui movimenti di mercato del Milan secondo la redazione di Sportmediaset, in particolare su due profili molto apprezzati.