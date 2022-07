Lapid | estremismo in Israele va fermato

Pubblicità

E' ora che l'estremismo in Israele "si fermi". Questo l'appello del premier ad interim Yair Lapid nel suo primo intervento pubblico da quando è subentrato al posto di Naftali Bennett. Nel Paese - ha aggiunto - "l'estremismo va fermato". Nelle ultime elezioni, Lapid era stato copromotore con Benny Gantz di Kahol Lavan (Blu e Bianco). Questa parte del paese ha sposato in toto l'agenda di Netanyahu, il suo modo di concepire la politica. Dopo un anno difficile, con una coalizione variegata e numeri troppo risicati per riuscire a governare, il governo di Naftali Bennett ha concluso la sua corsa. Domani, martedì 28, è previsto il voto.