La Lazio tratta Vicario Reina via | serve un vice

ROMA - È rimasta solo la porta della Lazio . Sarri è senza portieri e senza difensori. Dopo Strakosha ha salutato Reina senza pianti e rimpianti , tornato a sorpresa al Villarreal 17 anni dopo l'addio.

