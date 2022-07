Inter, ora non ci sono più dubbi: l’ufficialità è una manna per Inzaghi (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciatore è arrivato in città e diventerà a breve ufficialmente un nuovo elemento dell’Inter di Inzaghi, intanto ha salutato l’ex squadra L’Inter ha annunciato il colpo di mercato in attesa di comprendere come finirà il tormentone Dybala. L’operazione in realtà era già nell’aria da qualche settimana. La formazione di Simone Inzaghi ha scelto ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) Il calciatore è arrivato in città e diventerà a breve ufficialmente un nuovo elemento dell’di, intanto ha salutato l’ex squadra L’ha annunciato il colpo di mercato in attesa di comprendere come finirà il tormentone Dybala. L’operazione in realtà era già nell’aria da qualche settimana. La formazione di Simoneha scelto ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

