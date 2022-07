Incidenti sul lavoro, due operai morti nel giro di poche ore a Forlì e Perugia (Di sabato 2 luglio 2022) Due operai morti sul lavoro nella giornata di sabato 2 luglio. Intorno alle 6 del mattino, un lavoratore di 50 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto nel piazzale di carico-scarico merci di un supermercato in via Andrea Costa a Forlì. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia e sul posto, a coadiuvare l’attività delle forze dell’Ordine, è intervenuto anche il personale della Medicina del lavoro. Il 50enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è morto poco dopo, a causa delle lesioni riportate. “Una situazione inaccettabile che riguarda tutta l’Italia; nella provincia di Forlì-Cesena inoltre il dato allarmante spicca proprio per il settore dei trasporti e della logistica, dove confrontando i primi 5 mesi del 2021 con quelli del 2022 il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Duesulnella giornata di sabato 2 luglio. Intorno alle 6 del mattino, un lavoratore di 50 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto nel piazzale di carico-scarico merci di un supermercato in via Andrea Costa a. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia e sul posto, a coadiuvare l’attività delle forze dell’Ordine, è intervenuto anche il personale della Medicina del. Il 50enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è morto poco dopo, a causa delle lesioni riportate. “Una situazione inaccettabile che riguarda tutta l’Italia; nella provincia di-Cesena inoltre il dato allarmante spicca proprio per il settore dei trasporti e della logistica, dove confrontando i primi 5 mesi del 2021 con quelli del 2022 il ...

