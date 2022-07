I record, i pregiudizi e l'amore per la pizza: ecco chi è Giulia Imperio (Di sabato 2 luglio 2022) Testarda, determinata e decisa. Si definisce così Giulia Imperio, la 20enne di Grottaglie (Ta) che ieri è riuscita nell'impresa di conquistare due medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 luglio 2022) Testarda, determinata e decisa. Si definisce così, la 20enne di Grottaglie (Ta) che ieri è riuscita nell'impresa di conquistare due medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : I record, i pregiudizi e l’amore per la pizza: ecco chi è Giulia Imperio - nemo0703 : RT @GFrancoManfredi: @annaguaita NOTA BENE: L'avvertenza non è datata 1922 ma ...2022. I #pregiudizi battono ogni record umano di longevità. - GFrancoManfredi : @annaguaita NOTA BENE: L'avvertenza non è datata 1922 ma ...2022. I #pregiudizi battono ogni record umano di longevità. -