Disinformazione, come sgonfiare la bolla russa. Parla Giacomelli (Agcom) (Di sabato 2 luglio 2022) In medio stat virtus. Sottovalutare la Disinformazione russa in Italia è un errore. Combatterla a suon di liste di proscrizione anche. Ne è convinto Antonello Giacomelli, Parlamentare del Pd e commissario Agcom, che insieme a Formiche.net ripercorre il caso politico che tiene banco da settimane nei palazzi romani, dal bollettino approdato al Copasir alle polemiche fino alla proposta di una legge per fermare le interferenze nelle elezioni del 2023. L'Italia sta diventando un caso di scuola della Disinformazione russa? Non ho abbastanza elementi per dire questo, ma lo trovo purtroppo plausibile. Diciamo così, dal mio personale punto di vista considero fondato l'allarme che è stato lanciato, non da ora, contro il rischio di strategie messe in campo da autocrazie ...

