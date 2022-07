CorSera: Maldini voleva essere Marotta, ma lo schemino dell’organigramma del Milan non cambia (Di sabato 2 luglio 2022) Il Corriere della Sera commenta il rinnovo di Maldini e Massara con il Milan. Alla fine è stata trovata la quadra, ma si tratta soprattutto di un compromesso. Le idee di Maldini erano altre. “Erano in ballo proprio due visioni diverse della società. Per dirla in breve, Maldini voleva fare Marotta e, dal suo punto di vista, con i crediti dello scudetto in tasca, poteva essere un obiettivo legittimo: ambire a un ruolo di ad dell’area tecnica (com’è il dirigente dell’Inter), con ampie autonomie (per esempio il controllo dell’area della comunicazione sportiva: era una delle richieste), che rispondeva direttamente alla proprietà. La conseguenza sarebbe stata un ridimensionamento delle competenze dell’attuale ad, Ivan Gazidis, «confinato» alle «sole» questioni finanziarie, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Il Corriere della Sera commenta il rinnovo die Massara con il. Alla fine è stata trovata la quadra, ma si tratta soprattutto di un compromesso. Le idee dierano altre. “Erano in ballo proprio due visioni diverse della società. Per dirla in breve,faree, dal suo punto di vista, con i crediti dello scudetto in tasca, potevaun obiettivo legittimo: ambire a un ruolo di ad dell’area tecnica (com’è il dirigente dell’Inter), con ampie autonomie (per esempio il controllo dell’area della comunicazione sportiva: era una delle richieste), che rispondeva direttamente alla proprietà. La conseguenza sarebbe stata un ridimensionamento delle competenze dell’attuale ad, Ivan Gazidis, «confinato» alle «sole» questioni finanziarie, ...

Pubblicità

napolista : CorSera: #Maldini voleva essere #Marotta, ma lo schemino dell’organigramma del #Milan non cambia Erano in ballo du… - franser_real : RT @capuanogio: #Maldini voleva pieni poteri sull'area sportiva ridimensionando #Gazidis a solo uomo dei conti, così come accade ad esempio… - igorducati : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Maldini felice del rinnovo. Ma non sarà come #Marotta: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Maldini felice del rinnovo. Ma non sarà come #Marotta: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - PianetaMilan : .@acmilan, #Maldini felice del rinnovo. Ma non sarà come #Marotta: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan -