Basket: NBA, colpo Minnesota, arriva Rudy Gobert. Vortice di viavai nelle notti di luglio (Di sabato 2 luglio 2022) Colpi in abbondanza continuano ad arrivare nel marasma della free agency NBA. E il principale dei botti lo fanno i Minnesota Timberwolves, che si assicurano le prestazioni di Rudy Gobert, in uscita dagli Utah Jazz, al fianco di Karl-Anthony Towns. Una coppia, non c’è che dire, esplosiva a modo suo e che può realmente mettersi in grande luce se trova la giusta chimica. Questa la contropartita ricevuta dai Jazz per la cessione del centro francese: Jarred Vanderbilt, Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler e un gran numero di prime scelte, precisamente quelle del 2023, 2025, 2027 senza protezioni, 2029 con protezione su top 5 e diritti di scambio su quella del 2026. Basket: Danilo Gallinari ai Boston Celtics, biennale con caccia al titolo NBA per l’ex Hawks Ma anche i Boston ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Colpi in abbondanza continuano adre nel marasma della free agency NBA. E il principale dei botti lo fanno iTimberwolves, che si assicurano le prestazioni di, in uscita dagli Utah Jazz, al fianco di Karl-Anthony Towns. Una coppia, non c’è che dire, esplosiva a modo suo e che può realmente mettersi in grande luce se trova la giusta chimica. Questa la contropartita ricevuta dai Jazz per la cessione del centro francese: Jarred Vanderbilt, Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler e un gran numero di prime scelte, precisamente quelle del 2023, 2025, 2027 senza protezioni, 2029 con protezione su top 5 e diritti di scambio su quella del 2026.: Danilo Gallinari ai Boston Celtics, biennale con caccia al titolo NBA per l’ex Hawks Ma anche i Boston ...

