Arsenal sul ‘nuovo Ozil’ | ci sono anche Psg e un altro club

Pubblicità

03Cannella : @mirkonicolino Per me o ce lo teniamo sul groppone i va all'Arsenal - crismuso : RT @giaco_iaco: ???? In casa #FCBarcelona si riflette sul possibile ritorno di #Arthur. Fra #Arsenal e #Roma (opzione che stuzzica poco il… - juventustotale : ?? | ???? Il #Barcellona sta pensando al ritorno di #Arthur. Sul brasiliano ci sono anche #Roma e #Arsenal. [@TuttoMercatoWeb] - Latorre2KGamer : RT @giaco_iaco: ???? In casa #FCBarcelona si riflette sul possibile ritorno di #Arthur. Fra #Arsenal e #Roma (opzione che stuzzica poco il… - Tiarossi2 : RT @giaco_iaco: ???? In casa #FCBarcelona si riflette sul possibile ritorno di #Arthur. Fra #Arsenal e #Roma (opzione che stuzzica poco il… -

Calcio News 24

...italiano non sarà ufficialmente presente in FIFA " o in altri titoli calcistici in uscita... che comprende anche Manchester United, Bayern Monaco e, e in Italia da questo mese anche l'AC ...Ma con il passare dei giorni sono sempre di più le squadre che proveranno a lanciarsigiocatore.all'agente del giocatore sono arrivate anche chiamate dalla Premier ed in particolare dae ... Spezia, nel mirino Pablo Marì dell’Arsenal Charalampos Lykogiannis (28 anni) ha firmato, il primo acquisto dell’estate rossoblù è ufficiale. Entra il terzino sinistro greco, con contratto biennale e opzione per una terza stagione, in uscita c’ ...Il sito cileno 'Redgol' riferisce che il malumore del tecnico argentino per le trattative non decollate per i due esuberi dell'Inter già allenati nella nazionale cilena sarebbe uno dei motivi per l'ad ...