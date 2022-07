Alessandra Celentano giovanissima su Instagram: una lezione per le nuove generazioni (Di sabato 2 luglio 2022) L’importanza di apprezzare ogni attimo della vita, di questo parla l’ultimo post condiviso su Instagram da Alessandra Celentano. Un post che, a dirla tutta, ha proprio stupito i suoi tanti follower e fan che la seguono con affetto. Lei che da circa vent’anni è uno dei volti più amati (e discussi) di Amici di Maria De Filippi, sempre diretta e pungente nelle critiche, una donna che non si risparmia mai. E non lo ha fatto neanche stavolta, mostrandosi giovanissima in alcuni scatti che sono al contempo un tuffo nei ricordi e un modo per lanciare un importante messaggio alle nuove generazioni. Alessandra Celentano, le foto giovanissima (e in bikini) Siamo abituati a vederla nei suoi completi super chic ed eleganti al Serale di Amici, dove ... Leggi su dilei (Di sabato 2 luglio 2022) L’importanza di apprezzare ogni attimo della vita, di questo parla l’ultimo post condiviso suda. Un post che, a dirla tutta, ha proprio stupito i suoi tanti follower e fan che la seguono con affetto. Lei che da circa vent’anni è uno dei volti più amati (e discussi) di Amici di Maria De Filippi, sempre diretta e pungente nelle critiche, una donna che non si risparmia mai. E non lo ha fatto neanche stavolta, mostrandosiin alcuni scatti che sono al contempo un tuffo nei ricordi e un modo per lanciare un importante messaggio alle, le foto(e in bikini) Siamo abituati a vederla nei suoi completi super chic ed eleganti al Serale di Amici, dove ...

