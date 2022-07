Alberi in Cammino: il programma dell’edizione 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) Dal 2 luglio 2022 un ciclo di percorsi nell’Appennino emiliano per recuperare la vicinanza con la flora monumentale della regione PARMA – È stata presentata nell’Orto Botanico di Parma la seconda edizione di “Alberi in Cammino”, progetto di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta delle meraviglie dell’Appennino, giganti secolari dalle folte chiome, che diventano anche teatri naturali per spettacoli itineranti. «Con la creazione di “Alberi in Cammino”, lo scorso anno, abbiamo suggerito una possibile strada, avvicinandoci insieme, dal punto di vista fisico ed emotivo, ai nostri Alberi secolari. Uscivamo dalla pandemia e più che mai sentivamo il bisogno di tornare a respirare. Chi meglio dei ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 luglio 2022) Dal 2 luglioun ciclo di percorsi nell’Appennino emiliano per recuperare la vicinanza con la flora monumentale della regione PARMA – È stata presentata nell’Orto Botanico di Parma la seconda edizione di “in”, progetto di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta delle meraviglie dell’Appennino, giganti secolari dalle folte chiome, che diventano anche teatri naturali per spettacoli itineranti. «Con la creazione di “in”, lo scorso anno, abbiamo suggerito una possibile strada, avvicinandoci insieme, dal punto di vista fisico ed emotivo, ai nostrisecolari. Uscivamo dalla pandemia e più che mai sentivamo il bisogno di tornare a respirare. Chi meglio dei ...

Lopinionista : Alberi in Cammino: il programma dell'edizione 2022 - OltreleColonne : 'Alberi in Cammino', al via la seconda edizione del progetto di Gabriele Parrillo - Natocnlavaligia : ALBERI IN CAMMINO - VERSO GLI ALBERI MADRE - UN PROGETTO DI E CON GABRIELE PARRILLO - IN MEMORIA DI MAURO VIZIOLI M… - leonardobasile : Alberi in Cammino nell'Orto Botanico di Parma - gazzettaparma : 'Alberi in cammino': si comincia domenica con il grande faggio - Video -