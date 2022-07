Aborto, le persone aprono le loro case a chi ha bisogno di viaggiare per cure (Di sabato 2 luglio 2022) Da quando la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade la scorsa settimana, ponendo fine al diritto costituzionale di interrompere una gravidanza, le piattaforme dei social media hanno brulicato di rabbia, sgomento e offerte di assistenza, in particolare da parte di persone negli stati con maggiori protezioni contro l’Aborto. Ma un particolare tipo di offerta ha catturato l’attenzione dei media. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche Nei tweet virali, nei TikTok e nei post di Instagram con screenshot e ricondivisi, le persone stanno aprendo le loro case ai pazienti che devono viaggiare per cure per l’Aborto. “Se scegli di abortire e hai ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 luglio 2022) Da quando la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade la scorsa settimana, ponendo fine al diritto costituzionale di interrompere una gravidanza, le piattaforme dei social media hanno brulicato di rabbia, sgomento e offerte di assistenza, in particolare da parte dinegli stati con maggiori protezioni contro l’. Ma un particolare tipo di offerta ha catturato l’attenzione dei media. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche Nei tweet virali, nei TikTok e nei post di Instagram con screenshot e ricondivisi, lestanno aprendo leai pazienti che devonoperper l’. “Se scegli di abortire e hai ...

