Wimbledon 2022 | risultati uomini 1° luglio | Carlos Alcaraz vince e si regala Jannik Sinner

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si è conclusa la quinta giornata di incontri del tabellone di singolare maschile di: sull’erba britannica, per il terzo turno si sono giocati gli otto incontri della parte alta. Va al quarto turno (gli ottavi) l’unico azzurro oggi in campo,. Il derby serbo premia Novak Djokovic, che regola il connazionale Miomir Kecmanovic col punteggio di 6-0 6-3 6-4 ed agli ottavi sfiderà il neerlandese Tim Van Rijthoven, che liquida il georgiano Nikoloz Basilashvili con lo score di 6-4 6-3 6-4. L’azzurropiega lo statunitense John Isner con lo score di 6-4 7-6 (4) 6-3 ed al prossimo turno la sfida sarà con lo spagnoloGarfia, che oggi elimina il tedesco Oscar Otte per 6-3 6-1 6-2. Il belga David Goffin supera ...

Negli ottavi, in programma domenica per la prima volta nella storia di, affronterà l'olandese Tim van Rijthoven, n.105 del ranking, esordiente in un torneo del Grande Slam.Si è conclusa la quinta giornata di incontri del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022: sull'erba britannica, per il terzo turno si sono giocati gli otto incontri della parte alta. Dopo la vittoria nel derby con Kecmanovic, Nole si rivela cerchiobottista sulle novità del coaching e delle tradizioni abbandonate presso Church Road