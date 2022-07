Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 11:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA’ TORNATA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO FA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA IN DIREZIONE SALARIA LIEVI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PIU’ TRAFFICATE LE STRADE A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI POMEZIA E SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI APRILIA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 1 LUGLIOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ TORNATA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO FA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA IN DIREZIONE SALARIA LIEVI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PIU’ TRAFFICATE LE STRADE A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI POMEZIA E SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI APRILIA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, segnalato incidente altezza galleria della Nuova Circonvallazione In… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Appia, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra il GRA e via di Capannelle, in direzione d… - romamobilita : #Roma #viabilità Appia, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra il GRA e via di Capannelle, in direzione di quest'ultima. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-07-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac incidente tra veicoli privati in piazzale di Porta Pia, le linee bus 60-62-66-90 direzione N… -