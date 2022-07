Tradito dai suoi miracolati | Grillo ormai non controlla più la sua creatura

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 luglio 2022) E poi viene il giorno in cui cominci a sentirti un estraneo in casa tua. E non importa se quelle mura le hai edificate tu. Conta solo che i tempi sono cambiati e non sei riuscito a stare al passo. Sei solo una presenza ingombrante e fastidiosa. Come quei nonni che parlano, parlano, ma nessuno più li ascolta. Ognuno,, fa di testa sua. Dev'essersi sentito così Beppeal termine della sua paradossale, confusa e inconcludente tre giorni romana. Era arrivato per riportare ordine nel Movimento, se ne è ripartito con la consapevolezza che la sua moral suasion non sortisce più alcun effetto. Peggio: nella suapolitica il sentimento più diffuso è l'insofferenza nei confronti del fondatore. Perché dopo le giravolte, l'attaccamento alla poltrona, le faide e le scissioni, il Movimento 5 stelle ha introiettato anche il vizio ...