Se anche Pier Silvio Berlusconi dice di fare il tifo per la Rai

Pubblicità

giornalettismo : Tuttavia, Pier Silvio #Berlusconi ammonisce anche sui troppi sprechi in #Rai. Anche se fa capire che viale Mazzini… - Filomen67527274 : Ed anche oggi si prospetta una bella giornata di m..., come sempre non riuscirò a vedere Pier e ho anche ig che non… - Gio55981465 : RT @durso_club: Pier Silvio Berlusconi: 'Farà Pomeriggio5. È sicuramente avrà anche degli altri programmi... ha veramente un'esperienza uni… - barbarathelife : RT @durso_club: Pier Silvio Berlusconi: 'Farà Pomeriggio5. È sicuramente avrà anche degli altri programmi... ha veramente un'esperienza uni… - dasdiafabri9 : @PierangeloRiga1 @EasyRossonero Bravo Pier, orgoglioso pure io di seguire le ragazze che ci danno grandi soddisfazi… -

...Ne parliamo con il contributodel giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni, autore tra l'altro di un libro su Bielsa e di uno su Guardiola. A cura di Paolo Avanti, Stefano Cantalupi eLuigi ......5 continua ad apprezzare e dunque i due show resteranno pezzi forti dei palinsesti del Biscione presentati l'altra sera a Cologno Monzese dall'amministratore delegatoSilvio Berlusconi....Per gli amanti del trash l'estate 2022 sarà meno divertente del solito. Come annunciato già tempo fa, infatti, Temptation Island non andrà in onda. Il mese di luglio non sarà quindi animato da coppie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...