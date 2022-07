Rugby | Test Match 2022 | Romania-Italia 13-45 Sette mete azzurre a Bucarest

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Tour Estivodella Nazionalena diha visto oggi, venerdì 1° luglio, disputarsi il secondo, con la vittoria dell’che, allo Stadium Arcul de Triumf di, supera in trasferta laper 13-45.per gli azzurri che bissano la vittoria esterna ottenuta nell’ultima uscita in casa del Portogallo. Nel primo tempo passa in vantaggio per prima la, col piazzato di Vlaicu al 10?. Risponde l’con la meta di Menoncello (non trasformata) al 13?, ma i romeni accorciano con un altro piazzato al 24?. In chiusura di frazione scappa via l’con ledi Allan e Cannone, Allan trasforma e lo ...

Bucarest, Stadium "Arcul de Triumf" - venerdì 1 luglio- match Romania v Italia 13 - 45 Marcatori: p.t. 10' cp. Vlaicu (3 - 0); 15' m. Menoncello (3 - 5); 24' cp. Vlaicu (6 - 5); 38' m. Allan tr.Termina 13-45 il match tra Romania e Italia, secondo Test Match dell'estate azzurra 2022. Una grande vittoria per gli azzurri quella ottenuta a Bucarest, che permette all'Italia di vincere la terza pa ...