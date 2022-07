Roma, ubriaco alla guida: non si ferma all’alt dei Carabinieri e si schianta (Di venerdì 1 luglio 2022) Non si sono fermati all’alt dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina e hanno pensato bene di fuggire, di far perdere le proprie tracce. E, invece, il loro ‘piano’ non è andato a buon fine. Anzi, a bordo della moto si sono schiantati e sono caduti a terra. Lì, quindi, sono stati identificati dai militari e la loro fuga è stata ‘breve’. Non si fermano al controllo in Piazza Venezia: i fatti Protagonisti due ragazzi Romani di 19 anni che, questa notte a bordo della moto, non si sono fermati all’alt dei Carabinieri in Piazza Venezia. E sono fuggiti fino a raggiungere il Lungotevere Tor di Nona, dove hanno perso il controllo e sono scivolati a terra, per fortuna senza farsi male. ubriaco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Non si sonotideidella Stazione diSan Lorenzo in Lucina e hanno pensato bene di fuggire, di far perdere le proprie tracce. E, invece, il loro ‘piano’ non è andato a buon fine. Anzi, a bordo della moto si sonoti e sono caduti a terra. Lì, quindi, sono stati identificati dai militari e la loro fuga è stata ‘breve’. Non sino al controllo in Piazza Venezia: i fatti Protagonisti due ragazzini di 19 anni che, questa notte a bordo della moto, non si sonotideiin Piazza Venezia. E sono fuggiti fino a raggiungere il Lungotevere Tor di Nona, dove hanno perso il controllo e sono scivolati a terra, per fortuna senza farsi male....

