Roma, farmacia a rischio trasferimento. Federcontibuenti: “Così si abbandonano i cittadini” (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma – ”Il tema del trasferimento delle sedi farmaceutiche sta assumendo un rilievo sempre maggiore, parallelamente con le esigenze crescenti dei titolari di farmacia di ricercare nuovi ubicazioni per i locali della farmacia, dettate da diverse situazioni, quali vicende di inurbamento, fenomeni migratori, l’impoverimento di certe aree del territorio, il sorgere i nuovi centri abitati con il conseguente spostamento dei bacini di utenza, e Così via. I titolari di farmacia sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in base al principio della libertà d’iniziativa economica, purché i nuovi locali siano ubicati all’interno della pianta organica e sia rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacia più ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)– ”Il tema deldelle sedi farmaceutiche sta assumendo un rilievo sempre maggiore, parallelamente con le esigenze crescenti dei titolari didi ricercare nuovi ubicazioni per i locali della, dettate da diverse situazioni, quali vicende di inurbamento, fenomeni migratori, l’impoverimento di certe aree del territorio, il sorgere i nuovi centri abitati con il conseguente spostamento dei bacini di utenza, evia. I titolari disono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in base al principio della libertà d’iniziativa economica, purché i nuovi locali siano ubicati all’interno della pianta organica e sia rispettata la distanza di almeno 200 metri dallepiù ...

Pubblicità

info_lavoro : #Roma #Sanità #Farmacia OPERATORE SOCIO SANITARIO - rosariaizzor : RT @chruggeriTg2: #Roma adesso. Allo sconosciuto che ha consegnato il mio portafoglio in Farmacia, dopo prelevamento al Bancomat. Grazie…??… - Carla12450515 : RT @chruggeriTg2: #Roma adesso. Allo sconosciuto che ha consegnato il mio portafoglio in Farmacia, dopo prelevamento al Bancomat. Grazie…??… - MicheleN967 : @FartFromAmerika Conosco persone con il padre sindaco di un paesino e possessore di farmacia con casa di proprietà… - senzabandierina : @incrinatura Convinti che l'Italia sia Roma e Milano e non migliaia di paeselli sperduti con scarsi collegamenti a… -