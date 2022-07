Paolo Bonolis che colpaccio: “Vogliono lui”, parte la telefonata bollente (Di venerdì 1 luglio 2022) Paolo Bonolis attualmente si sta godendo il meritato riposo ma potrebbe esserci una chiamata bollente in arrivo per lui. Di che si tratta? Paolo Bonolis (Mediasetplay screenshot)Paolo Bonolis é il volto di Canale 5 che ci fa compagnia nel preserale, ma qualcosa potrebbe cambiare. Scopriamo cosa bolle in pentola per lui. Paolo Bonolis non é solo un conduttore televisivo, é uno showman che attualmente presenta Avanti un altro! su Canale 5, prima dell’appuntamento con il Tg 5. Il presentatore é apprezzato dalla stragrande maggioranza del pubblico televisivo, che se lo ricorda con le prime apparizioni sul piccolo schermo accanto a Uan, mitico pupazzo di Bim Bum Bam. Bonolis non si é mai fermato da quei lontani anni 80, nei ... Leggi su direttanews (Di venerdì 1 luglio 2022)attualmente si sta godendo il meritato riposo ma potrebbe esserci una chiamatain arrivo per lui. Di che si tratta?(Mediasetplay screenshot)é il volto di Canale 5 che ci fa compagnia nel preserale, ma qualcosa potrebbe cambiare. Scopriamo cosa bolle in pentola per lui.non é solo un conduttore televisivo, é uno showman che attualmente presenta Avanti un altro! su Canale 5, prima dell’appuntamento con il Tg 5. Il presentatore é apprezzato dalla stragrande maggioranza del pubblico televisivo, che se lo ricorda con le prime apparizioni sul piccolo schermo accanto a Uan, mitico pupazzo di Bim Bum Bam.non si é mai fermato da quei lontani anni 80, nei ...

Pubblicità

Camilla31281064 : RT @harsiness: se fossi paolo bonolis una sfida jeru vs gregorelli a ciao darwin non me la farei scappare - AmiciSpecialiu1 : RT @harsiness: se fossi paolo bonolis una sfida jeru vs gregorelli a ciao darwin non me la farei scappare - ciccio_1990 : Laura Pausini da Paolo Bonolis - PauTUBE - anna_rattenni : RT @harsiness: se fossi paolo bonolis una sfida jeru vs gregorelli a ciao darwin non me la farei scappare - Jessiha94 : RT @harsiness: se fossi paolo bonolis una sfida jeru vs gregorelli a ciao darwin non me la farei scappare -