Milan | ufficiale | riscattato Florenzi | contratto fino al 2025

(Di venerdì 1 luglio 2022) Era nell’aria, ora è. Alessandroè statodala titolo definitivo dalla Roma, che lo aveva prestato per una stagione con diritto a favore dei rossoneri. Che viene effettivamente esercitato dal club, con il quale l’esterno trentunenne ha firmato uncon scadenza al 30 giugno. Nella scorsa stagione 30 presenze e due gol per il terzino, che anche il prossimo anno vestirà la maglia numero 25. SportFace.

Ora il rinnovo di Maldini e Massara è ufficiale. Lo annuncia il Milan in una nota, in cui di dice 'lieto di comunicare che in data odierna il Cda del club ha approvato i rinnovi biennali del direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini, e Frederic Massara. Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: acquistato a titolo definitivo il suo cartellino dalla Roma. AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno.