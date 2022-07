Mertens aspetta ancora una chiamata di ADL (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi è ufficialmente scaduto il contratto di Dries Mertens, ma non è ancora detta l’ultima. Il belga, infatti, è ancora in attesa di una possibile chiamata di Aurelio De Laurentiis e crede che il rinnovo possa ancora essere possibile. FOTO GETTY – Mertens NapoliIl Corriere dello Sport ha ricostruito la fase finale del contratto di Mertens: “Il 26 aprile De Laurentiis va a trovare Dries a Posillipo con un invito: vediamoci quando ti pare e aggiustato le cose. Dall’epoca nessun altro incontro: DeLa lo invita per il lunedì dopo la fine del campionato e Dries declina spiegando di essere già in vacanza; Dries prova ad anticipare e DeLa declina perché in agenda c’è già una riunione con Spalletti e Giuntoli. E si va giù di mail: i legali di Mertens ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi è ufficialmente scaduto il contratto di Dries, ma non èdetta l’ultima. Il belga, infatti, èin attesa di una possibiledi Aurelio De Laurentiis e crede che il rinnovo possaessere possibile. FOTO GETTY –NapoliIl Corriere dello Sport ha ricostruito la fase finale del contratto di: “Il 26 aprile De Laurentiis va a trovare Dries a Posillipo con un invito: vediamoci quando ti pare e aggiustato le cose. Dall’epoca nessun altro incontro: DeLa lo invita per il lunedì dopo la fine del campionato e Dries declina spiegando di essere già in vacanza; Dries prova ad anticipare e DeLa declina perché in agenda c’è già una riunione con Spalletti e Giuntoli. E si va giù di mail: i legali di...

