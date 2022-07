Mass, a Caracalla la Messa di Bernstein per Kennedy (Di venerdì 1 luglio 2022) Trova la sua prima realizzazione scenica in Italia il capolavoro di Leonard Bernstein Mass (Messa), che il Teatro dell’Opera di Roma propone per la sua stagione estiva alle Terme di Caracalla a partire da venerdì 1° luglio, con repliche domenica 3 e martedì 5, sempre alle ore 21. La nuova produzione dello spettacolo è affidata al regista Damiano Michieletto, che dopo il successo del Rigoletto al Circo Massimo nell’estate 2020 torna a lavorare a Roma, per la prima volta a Caracalla. Sul podio, al debutto con la fondazione capitolina, il direttore d’orchestra Diego Matheuz, tra i più affermati musicisti provenienti da “El Sistema”, il modello didattico-musicale fondato in Venezuela da José Antonio Abreu. Il “pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini” su testo dello stesso ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 1 luglio 2022) Trova la sua prima realizzazione scenica in Italia il capolavoro di Leonard), che il Teatro dell’Opera di Roma propone per la sua stagione estiva alle Terme dia partire da venerdì 1° luglio, con repliche domenica 3 e martedì 5, sempre alle ore 21. La nuova produzione dello spettacolo è affidata al regista Damiano Michieletto, che dopo il successo del Rigoletto al Circoimo nell’estate 2020 torna a lavorare a Roma, per la prima volta a. Sul podio, al debutto con la fondazione capitolina, il direttore d’orchestra Diego Matheuz, tra i più affermati musicisti provenienti da “El Sistema”, il modello didattico-musicale fondato in Venezuela da José Antonio Abreu. Il “pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini” su testo dello stesso ...

