Magalli non farà programmi nella stagione 2022, il pesante sfogo: “La riconoscenza della Rai è leggendaria” (Di venerdì 1 luglio 2022) Giancarlo Magalli è un volto del servizio pubblico da circa da quarant’anni. Conduttore e autore dal lungo curriculum, un professionista campione di ironia. A sorpresa figura nella lista degli esclusi della prossima stagione televisiva, almeno nei palinsesti dell’autunno 2022. Lo scorso anno aveva salutato “I Fatti Vostri” occupando però comunque altri spazi, più o meno rilevanti. In primis aveva testato su Rai2, con ascolti altalenanti, complice una programmazione non semplice, il quiz “Una parola di troppo“. Un ruolo da concorrente in coppia con sua figlia a “Il Cantante Mascherato“, oltre all’impegno attoriale nella nuova stagione di “Don Matteo 13“. Per concludere aveva partecipato a “Il Collegio” come voce narrante, collaborazione questa che non sarà rinnovata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Giancarloè un volto del servizio pubblico da circa da quarant’anni. Conduttore e autore dal lungo curriculum, un professionista campione di ironia. A sorpresa figuralista degli esclusiprossimatelevisiva, almeno nei palinsesti dell’autunno. Lo scorso anno aveva salutato “I Fatti Vostri” occupando però comunque altri spazi, più o meno rilevanti. In primis aveva testato su Rai2, con ascolti altalenanti, complice una programmazione non semplice, il quiz “Una parola di troppo“. Un ruolo da concorrente in coppia con sua figlia a “Il Cantante Mascherato“, oltre all’impegno attorialenuovadi “Don Matteo 13“. Per concludere aveva partecipato a “Il Collegio” come voce narrante, collaborazione questa che non sarà rinnovata. ...

Pubblicità

ilgiornale : La Rai ha presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva, ma nelle tre reti non ha trovato spazio il po… - leone52641 : RT @davidguarnieri1: @GiusCandela Dopo aver visto Ossini a Uno Mattina Estate, Morise e Tinto a Camper, oltre ad aver avuto le conferme per… - leone52641 : RT @jonathanzacconi: @GiusCandela Lo avessero ad esempio messo in onda nel mezzogiorno estivo di Rai 1, sicuramente avrebbero fatto più bel… - BijouFair : @pierlu90 @GiusCandela Per quanto mi riguarda vale anche per lui il discorso fatto per Magalli. Oltretutto ormai Co… - 912Risalva : @GiusCandela Ma basta Magalli, maleducato antipatico, non si può vedere -