L' ondata di licenziamenti nelle startup di cybersecurity

Pubblicità

SoleInvitto : 4. Effetto Principale a seguire: si ingenera una Ondata di Licenziamenti. 5. Il Tracollo Industriale, Porta come c… -

Tom's Hardware Italia

Si parla di ristrutturazione dell'amministrazione pubblica con unasenza precedenti di, fine delle sovvenzioni statali sui beni alimentari di primo consumo, elettricità, acqua, ...Il dipartimento più afflitto Quello legato all'intelligenza artificiale e quello ingegneristico, ma in realtà quasi ogni settore dell'azienda sarebbe stato colpito da questadi. ... Nessun problema economico, ma Unity licenzia 400 dipendenti Nonostante le promesse, i dirigenti di Unity Technologies hanno licenziato tra i 300 e i 400 dipendenti e no, non sarebbe ancora finita.BASILEA - Un fulmine a ciel sereno. Novartis, azienda farmaceutica con sede a Basilea, ha informato oggi i suoi dipendenti di una nuova ondata di licenziamenti. Stando ai giornali del gruppo Tamedia, ...