La babysitter cade in acqua con la bimba e muore (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ultima volta che le hanno viste stavano giocando con l'acqua. Dopo qualche minuto, invece, erano a testa in giù all'interno della grande piscina. A nulla sono servite le corse per salvare la tata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ultima volta che le hanno viste stavano giocando con l'. Dopo qualche minuto, invece, erano a testa in giù all'interno della grande piscina. A nulla sono servite le corse per salvare la tata

