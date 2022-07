Hong Kong | a cinque anni dall’alba cinese

Pubblicità

ANaturesio63bis : RT @OttobreInfo: Verità: 'La «vera democrazia» di Hong Kong è iniziata 25 anni fa, con «il ritorno dei territori alla madrepatria» che ha a… - guidosant : RT @tpellizzari: Sono passati 25 anni dal ritorno di Hong Kong alla Cina: oggi nel #podcast @Corriere Daily il corrispondente da Pechino @g… - Radiopescara : Xi: 'A Hong Kong la vera democrazia è iniziata 25 anni fa con il ritorno della Cina' - UnioneSarda : #XiJinping torna a Hong Kong per i 25 anni del ritorno della città alla #Cina: “Un Paese, due sistemi ha forte vita… - serenel14278447 : Xi, vera democrazia Hong Kong iniziata con ritorno a Cina.Esattamente al contrario. -

Fino a un anno fa Norman Choi lavorava come giornalista nel più importante quotidiano pro democrazia di, l'Apple Daily. Da quando il governo ha chiuso il giornale nel giugno 2021 arrestando il proprietario e molti giornalisti, in ossequio alla legge sulla sicurezza nazionale imposta dal regime ...Visita lampo a Hong Kong del presidente cinese Xi Jinping, nel primo viaggio fuori dalla Cina continentale dopo l'autoisolamento di quasi 900 giorni legato allo scoppio della pandemia del Covid-19, pe ...