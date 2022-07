Ho rivisto alcuni miei ex studenti, tra una richiesta e una risposta non li ho riconosciuti (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ci sono dei ragazzi che hanno espresso il desiderio di rivederla. Che ne dice? E’ a Roma?”. Il WhatshApp, inviato da una delle ex rappresentanti di classe, mi ha stupito. Lo confesso. Mi ha sorpreso che anche ora che sono alle superiori abbiano tempo per me. I ragazzi che avevano voglia di vedermi facevano parte di una prima media, della quale sono stato insegnante di italiano, storia e geografia, quattro anni. Con loro sono stato solo quell’anno. La vita (professionale) del precario è questa. Quest’anno qui, il prossimo chissà dove. E’ vero che l’anno scorso mi hanno invitato ad una pizza, dopo l’esame di terza media, ma ero più che certo che non li avrei più visti. Insieme, intendo. Invece mi hanno voluto fare un regalo. Insperato. All’appuntamento sono arrivato con qualche minuto di ritardo. Ad aspettarmi c’erano Sara e Giacomo, Lola e Matteo, Livia e Davide, Pietro e Tobia. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ci sono dei ragazzi che hanno espresso il desiderio di rivederla. Che ne dice? E’ a Roma?”. Il WhatshApp, inviato da una delle ex rappresentanti di classe, mi ha stupito. Lo confesso. Mi ha sorpreso che anche ora che sono alle superiori abbiano tempo per me. I ragazzi che avevano voglia di vedermi facevano parte di una prima media, della quale sono stato insegnante di italiano, storia e geografia, quattro anni. Con loro sono stato solo quell’anno. La vita (professionale) del precario è questa. Quest’anno qui, il prossimo chissà dove. E’ vero che l’anno scorso mi hanno invitato ad una pizza, dopo l’esame di terza media, ma ero più che certo che non li avrei più visti. Insieme, intendo. Invece mi hanno voluto fare un regalo. Insperato. All’appuntamento sono arrivato con qualche minuto di ritardo. Ad aspettarmi c’erano Sara e Giacomo, Lola e Matteo, Livia e Davide, Pietro e Tobia. Dopo ...

