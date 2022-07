Genova, si è tolto la vita in carcere il 70enne che aveva aggredito a sprangate la moglie (Di venerdì 1 luglio 2022) Michele Lorenzo, segretario del sindacato di polizia Sappe: “La morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato. In questo caso forse era più opportuno che l'anziano venisse assegnato a una Rems” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 1 luglio 2022) Michele Lorenzo, segretario del sindacato di polizia Sappe: “La morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato. In questo caso forse era più opportuno che l'anziano venisse assegnato a una Rems”

