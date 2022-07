Elisabetta Gregoraci | ecco cosa chiede ad un uomo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nelle ultime oreha rivelato come deve essere unper stare insieme a lei. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.è tornata al centro dei riflettori grazie alla sua ultima esperienza al Gf Vip. La showgirl, durante il reality ha fatto parlare molto di se, sia per la sua vecchia storia d’amore con Flavio Briatore, sia per il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli.la rivelazione shockOra però, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato come deve essere unper stare acanto a lei. Presto, rivedremoalla conduzione di Battiti Live, in onda su Italia 1 dal prossimo 5 luglio. I fan non vedono l’ora di ...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci svela come il Gf Vip 5 le ha cambiato la vita - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci al timone della nuova edizione di Battiti Live: 'Sono fortunata' - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, nuovo corteggiatore? Cosa svela l'ex di Briatore - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci ancora single, ecco perché: «Con gli uomini sono esigente, devono superare delle prove» - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: “Per stare con me gli uomini devono superare delle prove -

Manca poco alla messa in onda di Battiti Live , il programma musicale condotto da Alan Palmieri ed. Nell'attesa, proprio la conduttrice e showgirl ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande ...è più in forma e felice che mai e nelle sue ultime stories Instagram lo si vede. Non poteva mancare il balletto in barca per inaugurare l'inizio dell'estate ed eccola quindi ...La show girl torna in tv con il programma "Battiti Live" e confessa quali sono le qualità che deve possedere il suo uomo ...Sole, afa e alte temperature: d'estate vestirsi bene senza sudare sembra un'impresa. Cosa indossare quando fa troppo caldo ma la spiaggia è lontana Dalla camicia in lino ai sandali, dal cappello ai ...