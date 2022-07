Ci sarà più tempo per eliminare i messaggi WhatsApp, anche dopo giorni (Di venerdì 1 luglio 2022) Giungono ottime notizie per chi è solito eliminare messaggi WhatsApp, magari per errori sopraggiunti in fase di digitazione o per ripensamenti su quanto condiviso nelle chat. Finora il limite di tempo per cancellare per tutti un qualsiasi proprio contenuto è stato abbastanza stringato. Al contrario ora gli sviluppatori hanno condiviso in beta la possibilità di cambiare idea per molto più tempo. Cosa sta per cambiare Chiariamo subito quali siano gli attuali limiti per eliminare i messaggi WhatsApp. Al momento, chi cambia idea per un contenuto ha al massimo 1 ora, 8 minuti e 16 secondi per operare in chat. Al contrario, nella nuova versione test dell’applicazione ora diffusa tra i primi utenti Android, il limite è stato decisamente ampliato. I ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Giungono ottime notizie per chi è solito, magari per errori sopraggiunti in fase di digitazione o per ripensamenti su quanto condiviso nelle chat. Finora il limite diper cancellare per tutti un qualsiasi proprio contenuto è stato abbastanza stringato. Al contrario ora gli sviluppatori hanno condiviso in beta la possibilità di cambiare idea per molto più. Cosa sta per cambiare Chiariamo subito quali siano gli attuali limiti per. Al momento, chi cambia idea per un contenuto ha al massimo 1 ora, 8 minuti e 16 secondi per operare in chat. Al contrario, nella nuova versione test dell’applicazione ora diffusa tra i primi utenti Android, il limite è stato decisamente ampliato. I ...

Pubblicità

marcotravaglio : La notizia sarà sfuggita ai più, vista la censura che perseguita il Centro, ma i veri trionfatori delle Comunali so… - borghi_claudio : Mi appello anche a chi al primo turno ha scelto un voto di testimonianza votando piccoli partiti di protesta. Adess… - Adnkronos : #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. - Giulicat1512 : RT @AE_Italia: ??Stop strage dei pulcini maschi in Italia: sempre più vicini! Oggi, in una giornata che sarà ricordata come storica per i d… - sara_cicchiello : @Danuele1970 @CottarelliCPI ora capisco ancor di Più lo stato in cui versa l'economia italiana e come viene gestita. -