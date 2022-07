Cercate un nuovo smartphone? Il OnePlus 10T promette benissimo (Di venerdì 1 luglio 2022) Presto sarà presentato il OnePlus 10T, un device a metà tra fascia media e fascia alta che molto farà parlare di sé. Come riportato da ‘smartprix.com‘, il telefono dovrebbe essere venduto in due colorazioni, la prima verde oliva con finitura metallizzata e la seconda nera opaca dalla texture un po’ ruvida (non escludiamo di poter vedere il OnePlus 10T anche in altre opzioni cromatiche non ancora rese note). Esteticamente il device ricorda molto il OnePlus 10 Pro, seppur con qualche piccola differenza: il raccordo tra l’elemento che racchiude il comparto fotografico e la scocca appare più fluido sul prossimo OnePlus 10T, mentre più scalinato a bordo del OnePlus 10 Pro (in entrambi i casi le soluzioni sono apprezzabili, anche perché ciò che conta è soprattutto il risultato). Il telefono è spinto dal ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Presto sarà presentato il10T, un device a metà tra fascia media e fascia alta che molto farà parlare di sé. Come riportato da ‘smartprix.com‘, il telefono dovrebbe essere venduto in due colorazioni, la prima verde oliva con finitura metallizzata e la seconda nera opaca dalla texture un po’ ruvida (non escludiamo di poter vedere il10T anche in altre opzioni cromatiche non ancora rese note). Esteticamente il device ricorda molto il10 Pro, seppur con qualche piccola differenza: il raccordo tra l’elemento che racchiude il comparto fotografico e la scocca appare più fluido sul prossimo10T, mentre più scalinato a bordo del10 Pro (in entrambi i casi le soluzioni sono apprezzabili, anche perché ciò che conta è soprattutto il risultato). Il telefono è spinto dal ...

