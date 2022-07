Basta degrado e vandali: via libera del Consiglio comunale di Tarquinia al Daspo urbano (Di venerdì 1 luglio 2022) Tarquinia – Un lavoro iniziato già da mesi, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine che oggi è giunto alla sua ufficializzazione dopo l’ultimo Consiglio comunale n cui è stata approvata grazie alla maggioranza, la modifica di Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Tarquinia con l’introduzione, tra gli altri, del cd. Daspo urbano così come proposto in via congiunta dal Comandante della Polizia Locale di Tarquinia dottor Nicola Fortuna e dal Dirigente del Commissariato di P.S. dottor Giovanni Marruzzo. Uno strumento rapido ed efficace per il contrasto al degrado urbano così come introdotto e modificato da varie leggi e decreti che si sono succeduti negli ultimi anni. A monte la necessità di evitare comportamenti che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)– Un lavoro iniziato già da mesi, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine che oggi è giunto alla sua ufficializzazione dopo l’ultimon cui è stata approvata grazie alla maggioranza, la modifica di Regolamento di Polizia Urbana del Comune dicon l’introduzione, tra gli altri, del cd.così come proposto in via congiunta dal Comandante della Polizia Locale didottor Nicola Fortuna e dal Dirigente del Commissariato di P.S. dottor Giovanni Marruzzo. Uno strumento rapido ed efficace per il contrasto alcosì come introdotto e modificato da varie leggi e decreti che si sono succeduti negli ultimi anni. A monte la necessità di evitare comportamenti che ...

