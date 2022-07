Allarme Superbonus: chi rischia di dover pagare di tasca propria (Di venerdì 1 luglio 2022) Con i fondi statali non rifinanziati, il pericolo per contribuenti è di non ricevere un euro di rimborso a lavori autorizzati. Cosa succede Dopo due anni trascorsi tra emergenza sanitaria e lockdown, l’obiettivo immediato del Governo è stato quello di coniugare la ripresa economica con una prima elaborazione di un piano di sostenibilità ambientale, incentivando L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 luglio 2022) Con i fondi statali non rifinanziati, il pericolo per contribuenti è di non ricevere un euro di rimborso a lavori autorizzati. Cosa succede Dopo due anni trascorsi tra emergenza sanitaria e lockdown, l’obiettivo immediato del Governo è stato quello di coniugare la ripresa economica con una prima elaborazione di un piano di sostenibilità ambientale, incentivando L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ASACERT : Sullo speciale Norme e Tributi de @sole24ore si parla di #Superbonus e proroghe, riportando la posizione dell’AD di… - brindisilibera : New post (SUPERBONUS, L'ON.GEMMATO DAL PREFETTO DI BARI PER RILANCIARE IL GRIDO DI ALLARME DEL SETTORE EDILIZIO) ha… - brindisilibera : New post (SUPERBONUS, L'ON.GEMMATO DAL PREFETTO DI BARI PER RILANCIARE IL GRIDO DI ALLARME DEL SETTORE EDILIZIO) ha… - infoitinterno : Superbonus, allarme di Asacert: «Senza proroghe esperienza fallimentare» - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Superbonus: '47mila posti di lavoro persi con 5,2 mld incagliati: Allarme di Confartigianato: è 'paradossale e autolesion… -