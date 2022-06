Zawe Ashton e Tom Hiddleston sono in attesa del loro primo figlio (Di giovedì 30 giugno 2022) Zawe Ashton e Tom Hiddleston, l’interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe, sono in dolce attesa. Lo ha confermato Page Six, dopo che l’attrice è apparsa alla première del suo nuovo film, Mr. Malcolm’s List, sfilando con il suo pancione – un altro di quelli vip – sul tappeto rosso. La 37enne, che ha preso parte al cast di The Marvels, in programma per il 2023 e sequel di Captain Marvel del 2019, l’ha inoltre rivelato a Vogue. NewsGravidanza Alice Campello è incinta. Per lei e Alvaro Morata è il quarto figlio La coppia, con due scatti tenerissimi con la famiglia al completo, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del quarto bebè, dopo l’arrivo... Lei e ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 30 giugno 2022)e Tom, l’interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe,in dolce. Lo ha confermato Page Six, dopo che l’attrice è apparsa alla première del suo nuovo film, Mr. Malcolm’s List, sfilando con il suo pancione – un altro di quelli vip – sul tappeto rosso. La 37enne, che ha preso parte al cast di The Marvels, in programma per il 2023 e sequel di Captain Marvel del 2019, l’ha inoltre rivelato a Vogue. NewsGravidanza Alice Campello è incinta. Per lei e Alvaro Morata è il quartoLa coppia, con due scatti tenerissimi con la famiglia al completo, ha annunciato su Instagram di essere indel quarto bebè, dopo l’arrivo... Lei e ...

