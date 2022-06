Wimbledon 2022: Lorenzo Sonego d’alta scuola, batte nettamente Hugo Gaston e aspetta Nadal o Berankis (Di giovedì 30 giugno 2022) Lorenzo Sonego si qualifica per il terzo turno di Wimbledon 2022 con una prova di grandissima autorità nei confronti del francese Hugo Gaston. 7-6 6-4 6-4 il punteggio finale a favore del torinese, che si regala così il confronto con Rafael Nadal, ammesso che il mancino di Manacor batta il lituano Ricardas Berankis sul Centre Court. Si tratterebbe, nel primo caso, della sua seconda volta in due anni contro ex vincitori del torneo, dato che nel 2021 era arrivato fino agli ottavi dove a fermarlo fu Roger Federer. Fin dal primo set si comprende quale sia il canovaccio della situazione: Sonego molto più convinto nei turni di servizio, in cui mai consente reali avvicinamenti a Gaston, e il francese che deve più volte ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)si qualifica per il terzo turno dicon una prova di grandissima autorità nei confronti del francese. 7-6 6-4 6-4 il punteggio finale a favore del torinese, che si regala così il confronto con Rafael, ammesso che il mancino di Manacor batta il lituano Ricardassul Centre Court. Si tratterebbe, nel primo caso, della sua seconda volta in due anni contro ex vincitori del torneo, dato che nel 2021 era arrivato fino agli ottavi dove a fermarlo fu Roger Federer. Fin dal primo set si comprende quale sia il canovaccio della situazione:molto più convinto nei turni di servizio, in cui mai consente reali avvicinamenti a, e il francese che deve più volte ...

