Vertice Nato | perché Draghi è andato via prima che finisse e cosa succede con Conte

Leggi su inews24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Marioha lasciato in anticipo ildi Madrid per rientrare a Roma. Oggi, giovedì 30 giugno, si terrà il Consiglio dei ministri, che dovrà occuparsi, tra le altre cose, anche del caro bollette. A rappresentare l’Italia sarà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La giornata di ieri è stata molto importante per L'articolo proviene da Inews24.it.