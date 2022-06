Un ascensore è precipitato dal quinto piano in un palazzo di Palermo (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Un ascensore è precipitato dal quinto piano in un palazzo a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo. I feriti, riferiscono i vigili del fuoco, sono tre, e sono stati ricoverati in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire cosa abbia causato l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio. I feriti, in gravi condizioni e con diverse fratture, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Si tratta di due donne e un uomo. #Palermo, intervento in corso dalle 14 di #oggi per un ascensore precipitato in un palazzo nel rione Brancaccio: soccorse dai #vigilidelfuoco e affidate ai sanitari le tre persone all'interno. Rilievi in corso per chiarire le cause dell'incidente #30giugno pic.twitter.com/3fmFpPtMdP — ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Undalin una Brancaccio, quartiere popolare di. I feriti, riferiscono i vigili del fuoco, sono tre, e sono stati ricoverati in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire cosa abbia causato l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio. I feriti, in gravi condizioni e con diverse fratture, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Si tratta di due donne e un uomo. #, intervento in corso dalle 14 di #oggi per unin unnel rione Brancaccio: soccorse dai #vigilidelfuoco e affidate ai sanitari le tre persone all'interno. Rilievi in corso per chiarire le cause dell'incidente #30giugno pic.twitter.com/3fmFpPtMdP — ...

